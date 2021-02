PBC | Twee zwaargewonden bij ongeluk Sta. Rosaweg

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Bij een ongeluk op de Sta Rosaweg zijn gisteren twee mensen zwaar gewond geraakt. De auto waarin zij zaten sloeg over de kop, waardoor beiden beklemd kwamen te zitten.

Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Perseusweg. Drie auto’s raakten betrokken bij het ongeluk dat werd veroorzaakt toen een van hen geen voorrang verleende.

De brandweer had even tijd nodig om de twee uit hun benarde positie te bevrijden. Zij zijn met spoed per ambulance naar het CMC gebracht.

