Extra | Journaal 16 oktober 2023

PHILIPSBURGH – Twaalf politieke partijen doen mee aan de verkiezingen op Sint-Maarten die op 11 januari plaatsvinden. De inschrijving sloot op 11 oktober.

Naast de tien partijen die al geregistreerd waren, hebben nog twee andere partijen aangegeven deel te willen nemen aan de verkiezingen.

Een van deze nieuwe partijen is de Democratische Partij DP. Deze partij heeft niet deelgenomen aan de laatste verkiezingen, omdat ze de twee voorgaande verkiezingen met een gecombineerde lijst als de United Democrats UD meedeed.

Sarah Wescot-Williams, momenteel parlementslid voor UD, heeft het afgelopen jaar veel inspanningen geleverd om voormalige leden van DP terug te brengen naar de partij en werkt aan een lijst van kandidaten voor de aankomende verkiezingen. Een van de belangrijkste kandidaten op de lijst is het zittende onafhankelijke parlementslid Grisha Heiliger-Marten, de vrouw van voormalig minister Theo Heiliger.

Heiliger-Marten verliet eerder de UP-partij, die ze samen met haar man oprichtte, en later de DP-partij. Nu lijkt het erop dat de Heiliger-familie weer terugkeert naar de politiek, aangezien Grisha Heiliger-Marten prominent op de lijst van de aankomende verkiezingen staat. De andere nieuwe politieke partij dat zich heeft geregistreerd is de Empire Culture Empowerment Association, ECE.

Samen met deze twee nieuwe partijen zijn er nog tien andere partijen geregistreerd bij de Kiesraad. Deze partijen zijn onder andere de United People’s (UP) party, United Democrats (UD), Party for Progress (PFP), People’s Progressive Alliance (PPA), Nation Opportunity Wealth (NOW), St. Maarten Christian Party (SMCP), Unified Resilient St. Maarten Movement (URSM), National Alliance (NA), United St. Maarten Party (US Party), en Concordia Political Alliance (CPA).

De enige partijen die zetels hebben behaald bij de laatste verkiezingen zijn de National Alliance, UP, UD en US Party. Alle overige partijen moeten door het proces van het indienen van kandidatenlijsten gaan om het recht te verkrijgen om deel te nemen aan de verkiezingen.

Een van de opvallende nieuwe partijen die aandacht trekt, is de NOW-partij van het onafhankelijke parlementslid Christophe Emmanuel, die tijdens de huidige regeerperiode uit de fractie van de National Alliance is gestapt.

