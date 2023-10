Extra | Journaal 16 oktober 2023

WILLEMSTAD – We hebben Pik er om uitgelachen dat hij een gesjeesde blokfluitleraar tot gevolmachtigde minister bevorderde. Was er nou werkelijk niemand anders te vinden voor het ambt van hoogste vertegenwoordiger van de Curaçaose regering in Den Haag dan uitgerekend brekebeen Carls Manuel?

Wat hebben we ons vergist in de verborgen talenten van onze gevmin. Zo klein als hij is, zo groot benne zijn daden!

Eerst ontpopte hij zich als waterstofgoeroe die hoogstpersoonlijk regelde dat Curaçao de wereldhoofdstad van schone brandstof wordt. We zagen foto’s en filmpjes waarop minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten glimt van trots dat hij naast ons eigen waterstofhoofd Kareltje mocht staan.

En nu blijkt Manuel ook nog eens expert te zijn op het gebied van artificial intelligence. Althans, dat denkt de organisatie van het Forum on the Ethics of Artificial Intelligence Latin America and the Caribbean. Hij zal als een van de “ministerial and high level authorities” zijn onmetelijke kennis van de ethische kanten van kunstmatige intelligentie delen met een zaal vol internationale toppers. Hè? Wacht ff: Manuel en ethiek? Is dat niet als water en vuur? Kat en hond?

Zou de organisatie niet weten dat hun “high level authority” het complete personeelsbestand van zijn kabinet heeft ingeruild voor family & friends, zijn voorganger heeft belasterd, arme medestudenten met woekerrente heeft uitgekleed, de garage de schuld in de schoenen probeerde te schuiven van zijn gebrek aan stuurmanskunst, valse aangiften doet tegen kritische journalisten, bezoekers van het Curaçaohuis stiekem filmt, spijbelt bij voor zijn land belangrijke debatten in de Tweede Kamer?

En wat heeft de minister-president bezield om een ambtenaar en niet de portefeuillehoudende minister uit zijn kabinet naar de top af te vaardigen?

En waarom laat de echte baas van het kabinet zo maar toe dat een ander mag “shinen”. Dat had in elk geval reiskosten en CO2-uitstoot gescheeld, want het forum is in Santiago de Chili.

