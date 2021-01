PBC | Stichtingen stappen naar de rechter om sloop Cinelandia te voorkomen

Persbureau Curacao

De stichting Pro Monumento en DoCoMOMo stappen naar de rechter om de sloop van Cinelandia tegen te houden. Gisteren sommeerde minister Zita Jesus-Leito de eigenaar van het voormalige en nu vervallen openlucht filmtheater om het gebouw in Punda binnen een maand af te breken.

Uit diverse rapporten die door deskundigen zijn opgesteld in 2008 en 2019 blijkt dat het Cinelandia-gebouw al vanaf 2008 instortingsgevaar vertoont, aldus de sommatiebrief. ‘De achterstallige staat van onderhoud van het gebouw is thans na ruim 12 jaar alleen maar verergerd’, zo staat te lezen.

In 2011 wisten Promo sloop al via de rechter te voorkomen. Die bepaalde dat het zorgvuldigheidsbeginsel met zich meebracht dat de minister belanghebbenden dienden te horen alvorens te beslissen over de afgifte van de sloopvergunning.

Bij brief van 18 juli 2019 heeft de minister aan ProMo verzocht om haar ‘zienswijze’ te geven omtrent het voornemen tot sloop. De stichting heeft toen onder andere gesteld dat een eventuele sloopvergunning zou kunnen worden afgegeven onder de voorwaarde van wederopbouw van het monumentale deel van Cinelandia, met name de voorgevel. Op die zienswijze is tot op heden niet gereageerd door het ministerie.

Het besluit om eigenaar Fernando Da Costa Gomez, die al jaren het gebouw wil slopen voor nieuwbouw, nu te sommeren Cinelandia binnen een maand af te breken komt dan ook als een grote verrassing voor Promo.

