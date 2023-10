Extra | Journaal 16 oktober 2023

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Een speciaal Projectteam Toezicht en Handhaving, PTH, van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning houdt toezicht op bouwprojecten en zet zich actief in om misbruik te voorkomen.

Onlangs rapporteerde het team aan het ministerie over recente inspecties en maatregelen

De inspecties en maatregelen omvatten verschillende gebieden, variërend van illegale constructies tot afvaldumping op overheidsgrond.

PTH heeft de taak om inspecties uit te voeren en toezicht te houden op bouwwerkzaamheden en het illegale gebruik van overheidsgronden, illegale afvaldumping op overheidsgrond aan te pakken en illegale grondaanwendingen te bestrijden.

Het team bestaat uit inspecteurs die belast zijn met de bovengenoemde taken. PTH zal wekelijks informatie verstrekken over de uitgevoerde werkzaamheden, met als doel de gemeenschap bewust te maken.

Inspecties

Zo voerde PTH een inspectie uit op een terrein in Rooi Santu, nadat ze meldingen hadden ontvangen dat buren het terrein leken te vullen met aarde om enkele bouwsels te bedekken die ze zelf op het terrein hadden geplaatst. PTH ontdekte een grote hoeveelheid aarde die de bouwsels bedekte en constateerde dat de buren verantwoordelijk waren voor het dumpen van het materiaal en het veranderen van het terrein. PTH maakte foto’s van de huidige situatie en startte verder onderzoek.

PTH merkte op dat er langs Sta Rosaweg illegaal een container op overheidsgrond was geplaatst zonder de vereiste vergunning voor het gebruik van het terrein. De verantwoordelijke partij werd opgeroepen om de container onmiddellijk te verwijderen, en als dit niet gebeurde, zou PTH de verwijdering op kosten van de plaatser regelen.

PTH ontving een melding dat er illegale dumping van afval op overheidsgrond plaatsvond. Bij aankomst op de locatie was de dader niet te vinden. PTH waarschuwt streng tegen illegale dumping en handelt nu samen met de politie om tegen deze praktijken op te treden.

PTH kreeg ook een melding dat er een huis werd gebouwd zonder de vereiste bouwvergunning aan Caracasbaaiweg. Bij aankomst constateerde PTH echter dat er wel degelijk een bouwvergunning aanwezig was.

In hetzelfde gebied van Caracasbaai inspecteerde PTH een terrein voor een restaurant. Dit nadat de eigenaar van het restaurant het terrein had opgeruimd en zijn klanten daar liet parkeren. Ter plaatse communiceerde PTH met de eigenaar, die aangaf dat hij het terrein had opgeruimd om zijn klanten parkeergelegenheid te bieden.

De eigenaar verklaarde dat hij een verzoek bij Domeinbeheer had ingediend om het terrein te verkrijgen. PTH gaf aan dat zolang hij niet de eigendomspapieren voor het terrein had, hij dit niet mocht gebruiken en het in zijn oorspronkelijke staat moest blijven. Hij moest gebruik maken van de parkeerplaats die hij samen met zijn bouwvergunning had verkregen.

Na ontvangst van een melding in Sun Valley, constateerde PTH dat illegale bouwwerkzaamheden plaatsvonden op een bepaald adres. Er werd vastgesteld dat er geen bouwvergunning aanwezig was. PTH heeft de werkzaamheden stopgezet en de eigenaar is doorverwezen naar de ROP (Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning) om de benodigde bouwvergunning te regelen voordat hij verder mag gaan.

PTH ontdekte dat er in Punda/Pietermaai een boog voor parkeren werd gebouwd. Toen het team controleerde of hiervoor de benodigde vergunning aanwezig was, bleek dit niet het geval te zijn. De werkzaamheden werden stopgezet en de betrokkenen werden doorverwezen naar de ROP om eerst de vergunning te regelen voordat ze verder mochten gaan.

Bij Rondeklip werd een geschil geconstateerd tussen twee families die hetzelfde huurgrondterrein nabij een derde partij hadden gekocht. Beide partijen beweerden eigenaar te zijn. Het onderzoek loopt nog en beide partijen worden doorverwezen naar Domeinbeheer.

In hetzelfde gebied van Rondeklip voerde PTH verschillende controles uit, waarbij illegale bouwwerkzaamheden op overheidsgrond werden stopgezet.

