Extra | Journaal 16 oktober 2023

Mark Eeckhaut en Marc Klifman

Yehudi Moszkowicz, die advocaat is van drugsbaas Flor Bressers in België, is eind vorige maand bij onze zuiderburen in verdenking gesteld als lid van een criminele organisatie. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Moszkowicz werd volgens informatie van de Belgische krant eind september opgepakt toen hij in de gevangenis van Beveren zijn cliënt Flor Bressers kwam opzoeken. Het OM bevestigt de informatie. „De advocaat werd opgepakt in het kader van een dossier van het OM. Hij werd na verhoor in verdenking gesteld wegens lidmaatschap van een criminele organisatie”, zegt woordvoerder Eric Van Der Sypt. „De onderzoeksrechter heeft hem daarna onder voorwaarden vrijgelaten.”

Volgens Het Nieuwsblad houden die voorwaarden in dat Moszkowicz geen contact meer mag hebben met de omgeving van Bressers en hun advocaten. Moszokwicz zou volgens het OM diensten hebben verleend aan zijn cliënt Bressers die verder gingen dan een normale advocaat-cliënt relatie. Wat hij exact gedaan zou hebben, is niet bekend.

Yehudi Moszkowicz, neef van Bram Moszkowicz, ontkende donderdag dat hij in België opgepakt werd en in verdenking werd gesteld. „Ik heb geen gerechtelijk probleem. Ik weet niet waarover u het heeft”, liet hij weten.

Kopstuk van de cocaïnemaffia in België

Lommelnaar Flor Bressers (32), alias „de lange” of „de universitair”, wordt beschouwd als een van de onbetwiste kopstukken van de cocaïnemaffia in België. Volgens sommigen is hij samen met de Nederlander ’Bolle’ Jos Leijdekkers zelfs de belangrijkste drugsbaas van de lage landen. Bressers zit sinds oktober 2022 in de gevangenis van Beveren nadat hij door Zwitserland aan België werd uitgeleverd.

Hij zal zich voor de rechter moeten verantwoorden in het megadrugsdossier rond Kriva Rochem, een Antwerps bedrijf gespecialiseerd in de ontzilting van zeewater. Het bedrijf werd, zo ontdekte justitie, gebruikt als dekmantel voor de smokkel van minstens 3,2 ton cocaïne. Volgens onderzoekers heeft Bressers connecties met de grote drugsbaronnen in Zuid-Amerika en de Nederlandse misdaadorganisaties die de coke bestellen.

Beste advocaten

Bressers laat zich verdedigen door de beste advocaten. In België is dat strafpleiter Hans Rieder. Maar Bressers heeft ook Yehudi Moszkowicz in de hand genomen, die kantoor houdt in Utrecht.

Moszkowicz is niet de eerste bekende strafpleiter die in opspraak komt omdat hij te dicht zou staan bij drugscriminelen. Het bekendste voorbeeld is de Rotterdamse advocate Inez Weski, die in april dit jaar werd aangehouden. Ze stond de beruchte Nederlandse drugsbaron Ridouan Taghi bij en Weski werd ervan verdacht gevoelige informatie van Taghi vanuit de gevangenis te hebben doorgespeeld naar contacten in de buitenwereld. Zelf ontkent zij dat.

Bron: Telegraaf