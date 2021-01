PBC | Rutte: “Blijf in Nederland tot en met maart

Persbureau Curacao

Den Haag – Premier Mark Rutte heeft zojuist in de persconferentie wederom opgeroepen om niet op reis te gaan.

Rutte: “Blijf in Nederland tot en met maart. Boek geen reizen, tenzij het vanwege enorm economisch belang of ernstige familieomstandigheden echt nodig is.”

Mensen gaan nog te gemakkelijk op reis en de vraag blijft om thuis te blijven. Rutte geeft als antwoord op de vraag waarom er dan geen compleet vliegverbod komt, dat dit erg lastig is omdat het vrachtvervoer door moet gaan en het ook mogelijk moet zijn bij ernstige privéomstandigheden om te reizen. “Iedereen die denkt het nu te kunnen maken om op reis te gaan, dan ben je ontzettend asociaal bezig.

Het kabinet werkt aan een plan voor een aanvullend economisch steunpakket. Rutte: “De sociaal-economische gevolgen zijn natuurlijk verschrikkelijk. De verhalen van getroffenen zijn hartverscheurend. We kunnen niet alle pijn bij de ondernemers wegnemen. Maar zeker nu we licht zien in de tunnel met het vaccin, is het belangrijk dat we zo veel mogelijk bedrijven en banen door deze crisis heen trekken. Boven op de huidige steunpakketten is meer nodig. Bedrijven moeten op steun kunnen rekenen, dat was en is een kwestie van fatsoen en solidariteit en belangrijk voor ons allemaal.”

Het invoeren van een avondklok wordt bekeken. “Een avondklok is een ingrijpende maatregel waar niemand op zit te wachten. Het OMT-advies, dat dit noemt, moeten we serieus nemen. De huidige lockdown is verschrikkelijk voor ons allemaal. Daarom is er veel voor te zeggen om het maximale te doen. We gaan het OMT vragen om een spoedadvies wat een avondklok ons kan opleveren.” aldus Rutte.

Basisscholen en kinderopvang kan misschien eerder open maar de Britse variant doet vermoeden dat het virus zich onder kinderen sneller verspreidt en dit moet dus eerst goed bekeken worden.

