PBC | Rolstoelbrug Grote Knip is afgebroken

Willemstad – De rolstoelbrug op het strand van Grote Knip is gesloopt. De bouw was eerder stilgelegd omdat er geen bouwvergunning voor was afgegeven.

Boze burgers hadden de overheid via een petitie verzocht het gedrocht af te breken, omdat het ding niet zou passen bij het mooie plaatje van het wit/blauwe strand van Knip.

Er wordt nog gekeken naar andere oplossingen om rolstoelgebruikers toegang te kunnen geven tot het strand.

