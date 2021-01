Volkskrant | EU doet niet-essentiële reizen in de ban

Marc Peeperkorn

De lidstaten willen niet-essentiële reizen zoveel mogelijk ontmoedigen om een razendsnelle verspreiding van nieuwe en besmettelijker coronavirusvarianten te voorkomen. De Europese regeringsleiders vrezen anders een derde coronagolf met een striktere lockdown en nog meer economische schade.

Vanavond bespreken de leiders de coronapandemie, het is hun negende videotop hierover. Het voorzichtige optimisme eerder deze maand over de vaccins wordt nu ondergraven door de steeds talrijkere besmettingen met het Britse en Zuid-Afrikaanse coronavirus. ‘Het einde van de pandemie is in zicht maar nog niet binnen handbereik’, concludeerde de Europese Commissie dinsdag. Het schrikbeeld van de leiders is ‘een pandemie binnen de pandemie’ door de nieuwe coronavarianten.

Volgens betrokkenen zullen premier Rutte en zijn collega’s vanavond afspreken dat niet-essentiële reizen zoveel mogelijk geschrapt worden. Dat geldt zowel voor reizen van buiten Europa naar de EU als tussen de lidstaten. Reizigers die toch willen komen, moeten een negatieve testuitslag kunnen overhandigen en in quarantaine gaan.

Quarantaine-controle

Meer dan nu zal de quarantaine gecontroleerd worden, ook door reizigers te verplichten hun reisschema en verblijfplaatsen bekend te maken. Op dit moment bestaan er al reisbeperkingen maar de controle erop laat in veel lidstaten te wensen over. Twaalf lidstaten registreren volgens EU-ambtenaren überhaupt niet wie er binnenkomt.

De leiders vrezen dat zonder het ontmoedigingsbeleid het aantal besmettingen weer omhoog schiet. Dat leidt tot nieuwe beperkingen en betekent dat winkels, restaurants en cafés nog langer gesloten blijven. Nederland besloot eerder deze week al tot een verbod op vliegreizen uit onder meer Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk.

Meer checks op virustype

De regeringsleiders zullen naar verwachting verder afspreken meer positieve testen te onderzoeken naar het precieze virustype. Alleen op die manier kunnen nieuwe varianten snel opgespoord worden. Nu wordt minder dan 1 procent van de positieve tests onderzocht, de Commissie wil dat naar minimaal 5 procent verhogen, het liefst 10 procent. Het lijkt er niet op dat Rutte en zijn collega’s zich op een percentage vastleggen.

De leiders negeren vooralsnog ook de ambitieuze doelstelling van de Commissie dat deze zomer minimaal 70 procent van alle volwassenen in alle lidstaten gevaccineerd moet zijn. Nu schommelt dat percentage rond de 1 procent. Verschillende leiders vinden 70 procent onrealistisch hoog, volgens de Commissie is deze ambitie juist nodig om de landen in beweging te krijgen. ‘Onze experts zeggen dat het wel degelijk haalbaar is’, aldus een Commissie-ambtenaar.

Vaccinatiekaart

De oproep van de zuidelijke landen om een vaccinatiekaart in te voeren, krijgt onvoldoende steun. Griekenland en Portugal willen dat zo’n vaccinatiekaart reizen mogelijk maakt en daarmee het toerisme weer op gang brengt. Landen als Nederland en Duitsland vinden het veel te vroeg hiervoor. Er is nog nauwelijks iemand gevaccineerd en de discussie over voorrechten voor gevaccineerden is beladen: het leidt tot discriminatie en druk op mensen om zich te laten inenten.

Zie ook

Virusmutanten dwingen Nederlanders terug het huis in

Vanuit het zuiden rukken twee virusvarianten op waarvan je nogmaals ziek kunt worden als je al eerder corona hebt gehad. En vanuit het westen is daar de Britse variant, die zich tot anderhalf keer sneller verspreidt. Vandaar dat het kabinet zegt: de grenzen dicht voor de virussen uit het zuiden, en ’s avonds de voordeuren op slot tegen het virus uit het westen.

Virologen slaan alarm: coronamutanten kunnen opnieuw infecteren

Het coronavirus is bezig te ontsnappen aan de greep van ons immuunsysteem. Tot wel de helft van eerder geïnfecteerde mensen zouden de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant van het virus kunnen krijgen. Aanwijzingen of daardoor ook vaccins minder goed werken, zijn er nog niet.

Podcast: Help, daar komen de mutantvirussen!

De Britse variant, de Zuid-Afrikaanse variant, de Braziliaanse variant; hoe ontstaan zulke mutaties? Hoe gevaarlijk zijn ze? Zijn onze vaccins er wel tegenop gewassen? Maarten Keulemans en wetenschapsredacteur Maartje Bakker praten je bij in een nieuwe aflevering van Ondertussen in de kosmos.

Bron: Volkskrant