PBC | Rhuggenaath: ‘Geen PCR test en geen sneltest voor vliegen van Curaçao naar Nederland’

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Voor vluchten van Curaçao naar Nederland is geen negatieve PCR test nodig en ook geen sneltest. Dat zei premier Eugene Rhuggenaath vanmiddag in gesprek met José de Bruin van Dolfijn FM.

Rhuggenaath geeft toe dat de brief die gisteravond door het ministerie in Den Haag werd verzonden, niet duidelijk was. Daarin stond dat er geen uitzondering was voor de nieuwe reisbeperking en tegelijkertijd stond er dat het voor hoog risicolanden zou gelden.

Na contact met Den Haag en de Vertegenwoordiger van Nederland in Willemstad kwam er wel duidelijkheid.

Luister hier het gesprek terug: