PBC | Politie vraagt om tips publiek na overval TinyKids

De politie vraagt het publiek om tips na de overval op TinyKids vorige week. Door snel handelen van de begeleiders van het kinderdagverblijf in Dominguito konden de drie overvallers hun slag niet slaan.

Zij sloten onmiddellijk alle deuren en ramen en alarmeerden de politie. De drie overvallers kozen het hazenpad. Getuigen wordt nu gevraagd zich te melden of ieder ander die een witte auto heeft zien rijden zonder nummerplaat. Dat kan via 917 of anoniem via 108.

