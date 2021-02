PBC | Politie houdt overvallers aan na beroving toerist

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De politie heeft gistermiddag drie jongens aangehouden. Zij zouden vorige week woensdag een toerist hebben overvallen in de buurt van Coral Estate.

Ze gingen er toen vandoor met spulletjes en de auto van het slachtoffer. Later signaleerde de politie de gestolen auto op de weg naar Hato.

Bij het zien van de politie vluchtten de drie jongens de mondi in, waarna ze even later aangehouden konden worden.

De gestolen spulletjes van de toerist lagen nog op de achterbank.

