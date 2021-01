PBC | Oud-voorzitter VNO-NCW Hans de Boer overleden

Persbureau Curacao

Oud-voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Hans de Boer is overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding.

De Boer werd donderdag getroffen door een zware hersenbloeding. Hij overleed vannacht op zijn verjaardag.

De Boer had een huis op Curaçao en was ook betrokken bij de plannen om Plaza Hotel een nieuwe bestemming te geven. Hans de Boer is 66 jaar geworden.

