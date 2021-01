PBC | Openbaar Ministerie waarschuwt voor stemfraude

Persbureau Curacao

Het Openbaar Ministerie waarschuwt in de aanloop naar de verkiezingen voor stemfraude. Rond elke verkiezing bereiken er signalen dat kiezers zich laten omkopen om hun stem op een bepaalde partij of persoon uit te brengen.

Een voorbeeld dat verkiezingen niet op een eerlijke manier verlopen is het kopen en verkopen van stemmen, hetzij met contant geld of door andere gunsten/beloftes.

Op 19 maart vinden de verkiezingen plaats voor de nieuwe Staten van Curaçao. De verschillende politieke partijen zullen campagne voeren.

Stemfraude is strafbaar. Ook is het verboden om als kiezer betaald te worden voor een stem op een bepaalde partij of persoon. Zowel de omkoper als de omgekochte kiezer kunnen gestraft worden met een gevangenisstraf van maximaal twee jaar.

Het Openbaar Ministerie zal gedurende de periode tot aan de verkiezingen extra oplettend zijn op signalen van omkoping en deze onderzoeken.

Bron: Persbureau Curacao