PBC | Ook Indiase, Colombiaanse en Braziliaanse variant op Curaçao

De besmettingen mogen dan al twee dagen op nul staan, eerder deze maand zijn ook de Braziliaanse, Colombiaanse en Indiase variant van corona op Curaçao vast gesteld.

Dat meldt het RIVM. De Britse variant was er al eerder en verantwoordelijk voor de uitbraak van besmettingen in april.

Het eerste geval van de Braziliaanse variant VOC P.1, de Indiaanse VOI B.1.617.1 en de VOI B.1.621 uit Colombia zijn gedetecteerd. De proportie van de Britse variant VOC B.1.1.7 op Curaçao blijft daarnaast hoog (92 procent in week 16), aldus het RIVM.

In de week van 4 tot 10 mei 2021 kregen 170 mensen op de CAS- en BES-eilanden een positieve testuitslag, schrijft het RIVM. Opnieuw een daling ten opzichte van de week ervoor (235). Ook het aantal mensen met COVID-19 dat in het ziekenhuis of op de IC is opgenomen is sterk gedaald, waardoor de druk op de lokale zorgcapaciteit lijkt te zijn afgenomen.

Op de benedenwindse eilanden wordt de reguliere zorg weer opgeschaald. Op Curaçao zijn sinds vorige week zes COVID-19-gerelateerde sterfgevallen gemeld, op Aruba twee en op Bonaire een. Totaal zijn er sinds het begin van de pandemie 117 sterfgevallen gemeld op Curaçao, 102 op Aruba, 27 op St-Maarten en zeventien op Bonaire.

