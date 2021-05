PBC | Marine hervat jacht op drugs in Caribisch gebied

Persbureau Curacao

Het patrouilleschip van de Koninklijke Marine, de Zr.Ms. Holland is vandaag vanuit Den Helder naar het Caribisch gebied vertrokken. Defensie heeft daardoor na een aantal maanden weer een stationsschip in het gebied.

De Holland komt naar verwachting op 26 mei aan en wordt dan ceremonieel binnengeloodst in de Annabaai van Willemstad. Gedurende haar tijd in het Caribisch gebied richt de bemanning zich onder meer op operaties tegen terrorisme en drugs- en wapensmokkel.

De operaties vinden plaats in samenwerking met ketenpartners als de Kustwacht Caribisch gebied en de Amerikaanse Joint Interagency Task Force South. Het patrouilleschip is een Oceangoing Patrol Vessel (OPV) en heeft een NH90 maritieme gevechtshelikopter aan boord.

Eind december vorig jaar keerde het vorige stationsschip de Zr.Ms. Groningen terug naar Nederland vanwege technische problemen. In de periode daarvoor onderschepte de bemanning van het schip onder meer duizenden kilo’s aan drugs.

Defensie heeft vier patrouilleschepen van de Holland-klasse. Dit zijn flexibel inzetbare schepen voor de bewaking van kustwateren. De Holland was in het voorjaar van 2018 voor het laatst het stationsschip in het Caribisch gebied.

Bron: Persbureau Curacao