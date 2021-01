PBC | Nederland wacht op rechter voor 170 miljoen gulden Girobanksteun

Persbureau Curacao

Nederland wacht nog op de uitspraak van de rechter over de overname van de leningenportefeuille van de Girobank.

Dat valt af te leiden uit de memorie van toelichting bij de suppletoire begroting 2021 van Koninkrijksrelaties. Pas dan komt de beloofde 170 miljoen gulden beschikbaar.

Den Haag is bereid onder voorwaarden aan Curaçao een lening te

verstrekken om de afwikkeling van Girobank mogelijk te maken.

Aan de meeste voorwaarden is voldaan door Curaçao. De enige voorwaarde waar nog aan moet worden voldaan is dat de rechter uitspraak moet doen over de rechtsgeldigheid van het overdragen van de leningenportefeuille van Girobank aan een speciaal daarvoor gecreëerde Special Purpose Vehicle (SPV). Deze zaak zal in nog deze maand aanhangig worden gemaakt bij de rechter.

De lening zal maximaal de hoogte hebben van de waarde van de

leningenportefeuille van 170 miljoen gulden (€ 83,3 mln.). De rente voor

de lening wordt gebaseerd op de rente die de Nederlandse Staat

verschuldigd zou zijn voor een Dutch State Loan met een looptijd van

15 jaar, vast te stellen twee dagen voor de datum van het ter beschikking

stellen van de middelen. Maar de rente zal niet minder dan 0% zijn.

