NTR | Wereldkampioenschap dammen voor het eerst op Curaçao

WILLEMSTAD – Sinds afgelopen woensdag kunnen geïnteresseerden en onderzoekers online zoeken in vijf miljoen scans uit het VOC-archief.

Dit nieuws is bekendgemaakt door het Huygens Instituut dat, in samenwerking met verschillende partners, deze historische documenten digitaal aanbiedt. De online beschikbaarheid maakt het eenvoudiger om informatie over gevoelige thema’s als slavernij en koloniaal geweld te traceren.

Het VOC-archief, erkend als Unesco Memory of the World sinds 2003, bevat in dit nieuw toegankelijke deel de zogenaamde Overgekomen Brieven en Papieren. Deze geven een gedetailleerd inzicht in de handelingen van de VOC tijdens de zeventiende en achttiende eeuw, wat essentieel is voor het begrijpen van de Nederlandse koloniale geschiedenis in Azië. Daarnaast benadrukken de onderzoekers de betekenis van deze documenten voor lokale historische verslagen van samenlevingen die in contact stonden met de VOC.

Projectleider Matthias van Rossum deelt dat de verbeterde doorzoekbaarheid een completer en sneller inzicht zal geven in de inhoud van de archieven. Hij belichtte bijvoorbeeld hoe gemakkelijk men nu informatie kan vinden over de tragische ontvolking van het eiland Liuqiu door de VOC in 1636. “De archieven onthullen de handelingen van de VOC ten opzichte van gekoloniseerde en niet-Europese gemeenschappen,” aldus Van Rossum.

De documenten bevatten gegevens over individuen, locaties en gebeurtenissen uit een uitgebreide regio. Onderzoeker Manjusha Kuruppath legt uit dat dit mogelijkheden biedt voor diverse onderzoeksdoeleinden, zowel in Nederland als daarbuiten. Ze legt uit dat er onder andere genealogisch onderzoek gedaan kan worden, evenals het traceren van lokale geschiedenissen in landen als Indonesië of India.

De digitalisering van deze documenten is mogelijk gemaakt met de recent ontwikkelde software, Loghi. Een eerste versie van de transcripties zal woensdag online worden geplaatst in een gebruiksvriendelijke zoekomgeving. Tegen het einde van dit jaar is het plan om een geoptimaliseerde versie te introduceren en extra contextuele informatie toe te voegen voor bepaalde termen.

