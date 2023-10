NTR | Wereldkampioenschap dammen voor het eerst op Curaçao

Dus je woont op Paleis Soestdijk met minstens twaalf openhaarden en geen van die kacheltjes mag het ultieme bewijs van je donkerbruine verleden verzwelgen.

De vlammen waren er uitsluitend voor de warmte en de gezelligheid. Je bewaart het NSDAP-papiertje eigenwijs in je persoonlijke archief. Waarom? Om je kleinzoon te pesten? Want die toch al wat wankele koning zit nu bijna een eeuw later met de gebakken anjers van die Germaanse gladjakker.

Onze koning kon zich eergisteren voorstellen dat het smerige nazinieuws over zijn opa grote impact heeft en veel emoties oproept. Met name bij de Joodse gemeenschap.

Voor de Joden was het echter geen nieuws. Die wisten al lang dat bruine Benno zijn hele leven bij elkaar loog. Zo grappig dat hij ooit zei dat hij met zijn hand op de Bijbel wilde verklaren dat hij nooit een nazi was geweest. Zou wel leuk zijn geweest als hij dat inderdaad gedaan had en die Bijbel een beetje hoog in zijn boekenkast stond. Rechts schuin boven zijn hoofd. Dan die hand erop en dat frisse Duitse accent erbij.

Als binnenkort zijn archief opengaat komt er vast nog meer naar buiten. De beruchte Stadhoudersbrief aan Hitler bijvoorbeeld. Of wat extra nog niet opgebiechte bastaardjes. En waren de Lockheed-miljoenen de enige steekpenningen of heeft Victor Baarn in de loop van zijn criminele leven nog veel meer stinkende dollars ontvangen? Als ik Trix en Willy was zou ik de kachel vast opstoken en alles er ongezien in flikkeren. Geen enkel risico. Hooguit nog wat poëziealbums van de prinsesjes bewaren. Plus wat tekeningen van de kleinkinderen. En wat foto’s met een stuk of tien door hem persoonlijk vermoorde olifanten. Dat waren toen onschuldige jachttafereeltjes voor de voorzitter van het Wereld Natuur Fonds.

Ach ja, de laatste stuiptrekkingen van de monarchie. Volgens mij is de familie er zelf ook wel klaar mee. Zeker nu ze door de algehele internationale pers keihard worden uitgelachen. Willy wacht echter met zijn ontslag tot Frans Timmermans premier is. Dan heeft hij kans op een riante wachtgeldregeling. Fransje is daar een ware specialist in.

Een paar mensen hadden deze week mazzel met het nazinieuws van onze Bernhard. Bij hen branden nu ook de openhaarden. Ondanks de tropische hitte in de warmste oktobermaand ooit. Zoals bij Wopke, die dit weekend zijn overeenkomsten met Shell en McKinsey aan het vuur gaat schenken. Net als zijn laatste stikstofopvattingen waarin hij in een wanhoopspoging om het CDA te redden de Nederlandse boeren slijmerig naar de mond praatte. Ondertussen vindt deze opportunistische kletskous het jammer dat Extinction Rebellion de acties op de A12 voorlopig heeft opgeschort. Hij was er, na zijn oprechte klimaatclaims in Brussel, zo graag bij gaan zitten. Hand in hand met Carice. Wopke doucht voorlopig koud om vast te wennen aan de waterwerper. Zijn Liselot praat ondertussen met een psych omdat haar man de laatste tijd wel heel erg raar doet.

En verder hebben we de pornopieper van Pieter Omtzigt zijn partijtje die zijn voorzittersbaantje kwijt is omdat hij twintig jaar geleden naar smerige plaatjes keek en daarna degene, die hem daarop betrapt had, het bedrijf uit werkte. Maar die ontslagen klokjesluider dacht toen: ik pak je nog wel een keer viespeuk. En we weten allemaal: wraak dient koud gegeten. De pornopieper verbrandde deze week in zijn allesbrander zijn collectie vunzige blaadjes, dampende videobanden en kreunende dvd’s. Misschien kan hij vanaf nu bij de demente bejaardenpartij 50Plus. Daar zijn alle bestuursfuncties op dit moment vacant. Of is die splinter inmiddels al gefuseerd met de gezapige Partij voor de Dieren? Het verslag over het congres van deze oudjes van afgelopen zaterdag in Ede was hilarisch. Op datzelfde moment zat onze Wopke nog te blokken op zijn buitenlandse zinnetjes en zocht hij naarstig naar het woord excuses in het Grieks. En in het Italiaans. En in het Spaans. En Portugees. Op datzelfde moment zocht onze koning naar ‘sorry’ in het Hebreeuws. Of zegt hij het op 4 mei gewoon in het Jiddisch?

Bron: NRC Handelsblad