PBC | Het gebit van Willemstad straalde glanzend, helder en trots

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Luchtvaartmaatschappij JetBlue gaat vanaf februari 2024 het aantal rechtstreekse vluchten van New York naar Curaçao verhogen van vijf naar zeven per week.

Deze toename volgt op een eerdere uitbreiding in april van dit jaar en is volgens het toeristenbureau een reactie op de gestaag groeiende vraag vanuit de Amerikaanse markt.

Dagelijkse retourreizen zijn dan mogelijk met een vertrek uit New York (JFK) om 08:00 uur en aankomst in Curaçao om 13:25 uur. De retourvlucht van Curaçao naar JFK vertrekt om 14:25 uur en landt om 18:29 uur. Volgens Ruisandro Cijntje, de minister van Economische Ontwikkeling, is dit “een zeer belangrijke prestatie om onze toeristische sector in 2024 verder te stimuleren en daarmee een impuls te geven aan onze economie”.

De toename van het aantal vluchten is het resultaat van nauwe samenwerking tussen JetBlue en lokale partners, waaronder de Curaçao Tourist Board (CTB), Curaçao Airport Partners (CAP), Curaçao Airport Holding (CAH) en de Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA). De CTB kijkt ernaar uit om meer bezoekers uit de Verenigde Staten te verwelkomen en hen de schoonheid van ons eiland te laten ervaren.

