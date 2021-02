PBC | Kustwacht hijst gewonde vrouw van de Christoffelberg

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De kustwacht heeft gisteren een vrouw van de Christoffelberg gehaald. Dat gebeurde met de helikopter.

Rond 9 uur ’s ochtends had het Rescue en Coordination Center van de kustwacht het bericht gekregen dat er iemand gewond was geraakt op de berg en niet meer naar beneden kon komen.

Een 24-jarige vrouw had haar been gebroken. Zij werd van de berg gehesen en naar het steunpunt van de Kustwacht op Hato gebracht. Vandaar is ze per ambulance naar het CMC gebracht.

Bron: Persbureau Curacao