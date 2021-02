PBC | Koningsspelen gaan door in aangepaste vorm

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De Koningsspelen gaan dit jaar wel door, maar in aangepaste vorm. Vrijdag 23 april is de dag.

Vanaf vandaag kunnen alle basisscholen zich inschrijven voor de negende editie. De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest waar gemiddeld 1,2 miljoen kinderen afkomstig van 6.000 scholen aan meedoen.

In welke vorm de spelen nu plaatsvinden, kleinschalig op school of thuis, hangt af van de coronasituatie op 23 april.

Het bijbehorende Koningsontbijt gaat dit jaar niet door. Gezamenlijk ontbijten is lastig in verband met de coronamaatregelen in elk land van het Koninkrijk.

