PBC | Jurickson Profar tekent bij voor 21 miljoen dollar

Jurickson Profar blijft nog drie seizoenen langer bij de San Diego Padres. Hij verlengt zijn contract in ruil voor 21 miljoen dollar, zo meldt ESPN.

Profar blijft zijn veelzijdigheid tonen als een echte utilityman. Hij speelde vorig seizoen op vijf verdedigende posities voor de Padres, maar het grootste deel daarvan was in het linkerveld en op het tweede honk. Hij sloeg een career-high .278 met zeven homeruns en 25 punten voor ploeggenoten (RBI) in 56 wedstrijden tijdens het pandemie-verkorte seizoen.

In totaal heeft de 27-jarige Curaçaoënaar in zeven Major League-seizoenen een .238 slaggemiddelde gehaald met 59 homeruns en 222 RBI’s. Hij deed dat met de Padres, Athletics en Rangers.

