PBC | Het rommelt bij het secretariaat van het Cft in Willemstad

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Het rommelt bij het College financieel toezicht op Curaçao. Dat melden verschillende lokale kranten.

Klokkenluiders spreken over wangedrag door het management van het secretariaat in Willemstad. Er wordt gesproken over dure businessclasstickets en luxe cadeaus.

Ook zou er vriendjespolitiek zijn en een angstcultuur. Cft-voorzitter Raymond Gradus heeft een onderzoek gelast.

Het is niet duidelijk of ontevreden werknemers aan de bel hebben getrokken of dat de meldingen komen van instellingen die last hebben van het financiële toezicht.