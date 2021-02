PBC | Eduká bo Mes: vlogs over Curaçao

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Met Eduká bo Mes wil initiatiefnemer Achim Henriquez burgers informeren. Door vlogs op te nemen belicht de jurist de recente ontwikkelingen en maatschappelijke onderwerpen op Curaçao.

“Het concept van Eduká bo Mes (‘Informeer jezelf’) is simpel”, stelt Henriquez. Hij wil door middel van Papiaments-talige vlogs zoveel mogelijk mensen informeren over actuele onderwerpen. Eduká bo Mes deelt de vlogs op sociale media en hoopt zoveel mogelijk mensen uit te nodigen voor verantwoorde maatschappelijke debatten.

“Ik wil de recente ontwikkelingen belichten. Ik heb nu het gevoel dat iedereen langs elkaar heen praat omdat men niet precies weet waar het over gaat. Puur uit onwetendheid”, vertelt Henriquez aan Koninkrijk.nu.

Volgens de advocaat is het “overduidelijk dat er veel misgaat op het eiland.” Het doel van Eduká bo Mes is dan ook om mensen van juiste en volledige informatie te voorzien zodat zij zelf een mening kunnen vormen over bepaalde ontwikkelingen. “Immers, het is alleen wanneer wij, als burgers, onze stem laten horen dat wij op constructieve wijze een verschil kunnen maken”, stelt hij.

Eduká bo Mes is ontstaan uit spontaniteit na een persoonlijk gesprek dat uitliep in een verhitte discussie over de maatschappij. “Mijn gesprekpartners en ik merkten dat er veel onduidelijkheid is. Als er niemand een poging waagt om die weg te nemen blijven we maar discussiëren over niks”, meent Henriquez.

De vlogs zijn voorlopig in het Papiaments. “Want dat is de groep die het meest achterblijft”, zegt Henriquez. Publieke documenten zijn vaak alleen in het Nederlands geschreven. Eduká bo Mes vertaalt die naar het Papiaments, in eenvoudige taal.

Volgens Henriquez schiet de media momenteel tekort. “De kranten plaatsen veel foto’s van auto-ongelukken, maar ze informeren het publiek niet in begrijpelijke taal.” Eduká bo Mes is misschien het alternatief. “Maar hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen”, stelt hij.

De eerste vlog staat al sinds 18 januari online en heeft al ruim 1100 views op Youtube. In deze video vertelt Henriquez over de illegale situaties gecreëerd door het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Het gaat hier onder andere om de afgifte van incorrecte bouwvergunningen, het niet naleven van de wet en het niet uitvoeren van gerechtelijke vonnissen.

Aanleiding van dit onderwerp was het recente debat rondom de sloop van het monumentale Cinelandia pand in Punda. Inmiddels is er door het Gerecht een orderegel uitgevaardigd en wordt de omstreden sloop voorlopig gestaakt.

De volgende vlog komt op 14 februari online. De volgers stemden zelf op een bepaald onderwerp door middel van een korte enquête op de Facebook pagina van Eduká bo Mes. Daar kwam uit: het Landenpakket en het Caribisch hervormings- en ontwikkelingsorgaan (COHO). Volgens Henriquez is dit een belangrijk onderwerp omdat de COHO een grote rol gaat spelen op Curaçao.

“Er is nog veel onbekend en onduidelijk over dit onderwerp en juist daarom is het cruciaal om deze ontwikkeling op de voet te volgen en begrijpen waar we met z’n allen staan.”

Henriquez nodigt iedereen uit om de Facebookpagina van Eduká bo Mes te liken en de vlogs te kijken om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op Curaçao.

