PBC | Davelaar eist hertelling steunverkiezingen

Willemstad – Humphrey Davelaar eist een hertelling van stemmen. De oud-PNP-er is voorman van de nieuwe partij KAS en haalde met 746 stemmen net niet de limiet bij de voorverkiezingen dit weekend.

In de Èxtra zegt Davelaar dat zijn partij goed georganiseerd is en dat ieder lid vijf mensen heeft gestrikt voor een steunstem. Hij is dan ook verbaasd dat zijn partij 43 stemmen te kort heeft om op 19 maart mee te mogen doen aan de Statenverkiezing. Een hertelling moet uitkomst bieden, aldus de oud-parlementariër.

Bron: Persbureau Curacao