PBC | Curaçao krijgt aanwijzing uit Den Haag

Persbureau Curacao

Curaçao heeft een aanwijzing ontvangen uit Den Haag. Dit heeft Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR) bevestigd. Dit maakt de vergadering van de Staten mogelijk en het 21ste lid kan zo snel mogelijk worden ingezworen.

Waarschijnlijk vandaag nog.

De problemen in de staten worden veroorzaakt doordat er precies 20 parlementariërs zijn die gelijk verdeeld zijn over coalitie en oppositie. Om te kunnen vergaderen is een meerderheid in het parlement nodig. Nu kunnen er geen beslissingen worden genomen en blijven belangrijke zaken liggen.

Met de aanwijzing kan tijdens de eerstvolgende vergadering kandidaat Statenlid voor de PAR, Emmilou Capriles haar zetel in het parlement innemen.