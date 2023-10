SP | Curaçao moet centen betalen aan ex-bondscoach: Remko Bicentini wint kort geding

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Met nog ruim twee maanden te gaan, staan er nog veertien wegen op de lijst om een nieuwe asfaltlaag te krijgen. Het budget daarvoor is vrijgegeven door het ministerie van Financiën.

Hoeveel heeft het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke planning niet gezegd. Met deze locaties is Curaçao er nog niet, maar voor meer werkzaamheden is geen geld.

Als eerste is de Cadushistraat aan de beurt ten zuiden van de Sta rosaweg in het noordelijke gedeelte van Montana-abou, Daarna is de Kaya Sint Jacob, van Sun Valley tot aan Kaya Merida en de Asteroidenweg, vanaf Promenade tot aan de Antilliaanse Verffabriek aan de beurt.

Ook de Weg naar St. Willibrordus, vanaf Kunuku Aqua Resort tot aan Williwood wordt onder handen genomen en daarna dezelfde weg vanaf Williwood tot aan het strand Daaibooi, inclusief de parkeerplaats daar.

De zuidbaan van de Schottegatweg West vanaf de Hariri rotonde tot aan de Kraamkliniek en Biesheuvel krijgt ook nieuw asfalt, net als het tuk ter hoogte van Gartish, Op de Schottegatweg Noord wordt het gedeelte ter hoogte van de Beatrixlaan van een nieuwe toplaag voorzien.

De Seru Loraweg ter hoogte van de Janwékerk is er ook niet best aan toe, net als de Gosieweg vanaf de Mon Reposweg tot aan de Topekaweg. Op beide locaties wordt een nieuwe asfaltlaag aangebracht.

