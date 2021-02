PBC | Chata opent testcentra in hotels en resorts

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Chata gaat coronatestfaciliteiten aanbieden aan toeristen op ons eiland. Dat doet de overkoepelende organisatie in de hotelsector samen met het MLS-lab.

In de eerste week van maart is het zover. Dan gaan er testcentra open in het Marriott, bij Sunscape en bij Papagayo. MLS rekent 160 gulden voor een PCR-test en 70 gulden voor een antigeentest.

De openingsuren zijn in eerste instantie van 8.00 uur tot 12.00 uur. De toeristen krijgen hun testuitslag nog dezelfde dag mee.