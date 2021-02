PBC | Centrale Bank mag wel degelijk maximale rentepercentages bepalen voor kredietverleners

Persbureau Curacao

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft het maximum rentepercentage voor alle microkredieten vastgesteld op 27 procent per jaar. En dat mag, zegt het Hof in een uitspraak in hoger beroep.

Maar ze moet wel toestaan dat er een uitzondering wordt gemaakt voor kredieten met een looptijd van niet meer dan drie maanden. Daarvoor heeft het Hof nu voor de periode van 1 juni 2021 tot 1 juni 2023 een maximum rentepercentage van 45 procent vastgesteld.

Het jaarlijkse rentepercentage (APR) was vroeger vrij. Dat had tot gevolg dat sommige microkredietverleners hoge tot zeer hoge rentepercentages hanteerden. Daardoor kwamen mensen regelmatig in financiële problemen.

De Centrale Bank vond dat ongewenst en om de consument te beschermen heeft zij daarom een maximum rentepercentage vastgesteld. Daartegen kwamen microkredietverleners in verweer. De Centrale Bank zou dat wettelijk niet mogen.

Daar haalt het Hof nu een streep doorheen.

Kleine kredieten

Microkredieten zijn kredieten die tot 5000,- gulden gaan en met een looptijd van maximaal twee jaar. Vaak gaat het om kredieten van rond de 2000,- gulden om consumptiegoederen te kunnen kopen.

Maar nog vaker zijn het kleinere kredieten van rond de 150,- gulden om te kunnen voorzien in het dagelijks levensonderhoud. De kredietverleners vervullen aldus een belangrijke maatschappelijke functie, zegt het Hof. Een ander, hoger rentepercentage voor korte termijn leningen is daarom billijk.

De nieuwe percentages gaan in op 1 juni 2021. Zo hebben de kredietverstrekkers de gelegenheid om hun hun bedrijfsvoering en hun aanbod aan te passen.

