PBC | Bijna miljard gulden voor Caribische Hervormingsentiteit COHO

Nederland gaat tot 2026 bijna een miljard gulden (457 miljoen euro) via de Caribische hervormingsentiteit COHO investeren in Curaçao, Aruba als Sint Maarten. Dat staat in een overzicht van het ministerie van Financiën dat vandaag naar de Tweede Kamer is verstuurd.

Dit jaar gaat het om 158 miljoen gulden (73 miljoen euro), volgend jaar is dat 195 miljoen gulden (90 miljoen euro). Daarna is tot aan 2026 636 miljoen gulden gereserveerd, zo’n 294 miljoen euro.

Het gaat hier om de financiering van de structurele delen van het investeringspakket voor de drie eilanden, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Het geld is bestemd voor versterken van de rechtsstaat, ondersteuning van het bedrijfsleven en verbetering van de onderwijshuisvesting.

Voedselhulp

De bedragen voor liquiditeitssteun en hulpverlening zijn apart begroot. De tweede fase van de voedselhulp aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten

loopt tot eind van deze maand.

Om de voedselhulp op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten te verlengen voor de periode februari tot en met april 2021 is 32 miljoen gulden (14,9 miljoen euro) benodigd. Vanaf 1 april start de transitie van het programma naar de lokale overheden.

Elk eiland kent daarin een ander tijdpad. Begin maart is er meer duidelijkheid over de transitie, het verloop van de pandemie en de daarmee samenhangende behoefte aan voedselhulp.

