PBC | Besmettingen Aruba lopen op

Op Aruba is de testratio gisteren verdubbeld ten opzicht van dinsdag. Hij si nu net geen 10 procent.

Gisteren zijn 589 mensen getest. 55 van hen bleken positief, van wie drie toeristen. Ook zijn opnieuw twee patiënten overleden aan de gevolgen van het virus. Het aantal dodelijke slachtoffers op het eiland is daarmee gestegen tot 61.

Momenteel worden 20 coronapatiënten verpleegd in het Horacio Oduber Hospital, van wie 9 op de intensive care. Hun gemiddelde leeftijd is 64 jaar. Het aantal actieve besmettingen is nu 341.

