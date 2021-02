PBC | Benzine, diesel, water en stroom omhoog

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De prijs voor benzine gaat dinsdag zeven cent omhoog, naar 1,98 gulden per liter. Ook de prijs voor een liter diesel stijgt fors.

Daar moet je straks dertien cent meer voor betalen, de nieuwe prijs wordt 1,55 gulden.

Ook water en stroom gaan in prijs omhoog. Vanaf maandag betaal je voor een kilowattuur vier cent meer dan nu. In de eerste tariefgroep is dat bijna 59 cent. Een kuub water gaat in de eerste tariefgroep met 29 cent omhoog naar 8,28 gulden.

