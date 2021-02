PBC | Basilia opnieuw veroordeeld voor Hato Shooting

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De 33-jarige Curtley Basilia is in hoger beroep opnieuw veroordeeld voor zijn rol in de Hatoshooting op 15 juli 2014. Daarbij vielen destijds twee doden en onder het publiek zeven gewonden.

Basilia is vermeend lid van de No Limit Soldiers bende uit Koraal specht en had een politieagent benaderd om vluchtgegevens te leveren. Dit tegen betaling van 30.000 gulden.

Op die vlucht zaten bendeleden van Buena Vista City-gang.

