PBC | Aqualectra: stroom weg voor aanpassing elektricteitsnetwerk

Aqualectra haalt morgen op een groot deel van Bandáriba de stroom van het elektriciteitsnetwerk. De maatschappij voert dan een belangrijke aanpassing uit aan het systeem.

De werkzaamheden beginnen om zeven uur ‘s ochtends. De verwachting is dat de update binnen twee uur klaar is.

Die is nodig omdat Curaçao in december en begin januari vier keer in het donker zat door een black-out. Veiligheidssystemen schakelden de stroomvoorziening op het eiland uit, na detectie van onstabiliteit in het elektriciteitsnetwerk.

De technici van het bedrijf zeggen de oorzaak van de instabiliteit te hebben gevonden.

De wijken/gebieden/straten die voor maximaal twee uur zonder stroom komen te zitten zijn:

Delen van Bottelier

Containerhaven

Dominguito

Jan Thiel tot aan de Kleine Wereld

Janwe en omgeving

Jupiterstraat

Kintjan

Koraalspecht

Korporaalweg en omgeving

Kustbatterij

Oude en nieuwe Caracasbaaiweg

Pallastraat

Parera

Delen van Punda

Salinja

Delen van Scharloo

Steenrijk

Strada

Tinweg

Vista Royal

Vredenberg

Delen van Zeelandia

Bron: Persbureau Curacao