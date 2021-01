AntilliaansDagblad | Carine Jänsch nieuwe deken advocaten

Willemstad – Carine Jänsch werd onlangs gekozen als nieuwe deken van de Orde van Advocaten Curaçao (OvA). Zij volgt in deze functie Rogier van den Heuvel op, die vijf jaar deken is geweest.

Jänsch studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam, werd in 1996 beëdigd als advocaat in Amsterdam en is sinds 2000 advocaat op Curaçao. Ze is partner bij Ox & Wolf.

In een korte toespraak na haar aantreden benadrukte Jänsch onder meer de bereikbaarheid van advocaten voor rechtszoekenden die in deze tijd van Covid- maatregelen onder druk staat.

,,Een voorbeeld hiervan is de situatie in gevangenis SDKK, waar nu minder ruimte beschikbaar is voor besprekingen met gedetineerden”, zegt ze desgevraagd tegen het Antilliaans Dagblad. ,,Verder heeft de beperktere toegang tot het gerechtsgebouw ‘Kas di Korte’ geleid tot de noodzaak van gedeeltelijk digitaal procederen. Deze onderwerpen vragen om bijzondere aandacht van het bestuur van de Orde van Advocaten.”

Daarnaast hoopt het OvA-bestuur op spoedige invoering van de nieuwe Advocatenlandsverordening, die al enige tijd klaarligt. ,,De huidige Advocatenlandsverordening dateert uit 1959 en is hard aan vervanging toe”, aldus de nieuwe deken.

Secretaris Karina Keizer trad af als bestuurslid en is opgevolgd door Tiffany de Palm. De Palm groeide op Curaçao op, behaalde haar master rechten aan de Universiteit van Tilburg en is vanaf 2015 werkzaam als advocaat bij VanEps Kunneman Van- Doorne.

Marie-José Eisden van het advocatenkantoor True Lawyers en Kimberley de l’Isle van KDL Legal zijn aangebleven als bestuurslid respectievelijk in de functie van vicedeken en van penningmeester. De OvA van Curaçao heeft ruim 200 leden.

Bron: Antilliaans Dagblad van 4 januari 2021