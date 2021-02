PBC | Andrelton Simmons wilde einde aan zijn leven maken

Persbureau Curacao

Andrelton Simmons zegt dat depressie en zelfmoordgedachten leidden tot zijn beslissing om zich af te melden tijdens de laatste week van het reguliere seizoen van de Los Angeles Angels in 2020.

“Het idee om het seizoen in een bubbel af te sluiten te veel was voor mij”, zegt de shortstop tegen ESPN.

Simmons, die onlangs een eenjarig contract van $ 10,5 miljoen met de Minnesota Twins afrondde, koos ervoor om zijn verhaal schriftelijk te delen, via een reeks directe berichten op Twitter, in plaats van mondeling omdat ‘het nog steeds moeilijk is om bepaalde dingen onder woorden te brengen of open te zijn.

De Angels maakten op 22 september bekend dat Simmons zich had afgemeld voor de laatste vijf wedstrijden van de reguliere competitie. Er werd geen aanvullende informatie verstrekt, hoewel Simmons in een verklaring zei dat hij vond dat dit “de beste beslissing voor mij en mijn gezin” was.

Destijds bleven de Angels theoretisch gezien in de race voor de tweede wildcard en tweede plaats in de American League West. Hoewel hun kansen om het naseizoen te bereiken klein waren, vereisten de competitieregels dat potentiële playoff-teams die week in quarantaine moesten als voorbereiding op aankomende playoff-wedstrijden.

Zelfmoord

“Het was mentaal moeilijk voor me waar de gedachte aan zelfmoord bij me opkwam,” vertelt Simmons. “Ik heb lang geleden gezworen dat ik het nooit meer zou overwegen. Ik had het geluk om met een therapeut te praten, wat me hielp die gedachten los te laten.”

Simmons speelde slechts dertig wedstrijden tijdens het verkorte reguliere seizoen en miste ook wedstrijden vanwege een enkelblessure, voor de derde zomer op rij. Hij vertelt ESPN dat het moeilijk was om zich op honkbal te concentreren terwijl zoveel mensen worstelden tijdens de COVID-19-pandemie.

“De eerste keer was dat ik door Oakland reed en een aantal winkels en restaurants zag die probeerden open te blijven met alle daklozen die buiten kampeerden”, zei hij. ‘Toen raakte het me echt.’

“Ik was echt bedroefd door hoeveel ik hoorde over het dodental en zag hoe kleinere bedrijven failliet gingen, en ik was een beetje depressief over hoe de effecten van alle nieuwe regels en angsten het leven van mensen zouden beïnvloeden en hoe losgekoppeld mensen begonnen te worden.”

Oordelen

Simmons wilde de echte redenen eerst niet melden. “Ik wil niet leuk elk detail van mijn leven uitleggen. Ook was bang dat mensen oordelen en mensen mijn verhaal zouden verdraaien.”

Simmons veranderde van gedachten toen hij zich realiseerde dat openheid over zijn situatie anderen kon helpen die het ook moeilijk hebben.

Bron: Persbureau Curacao