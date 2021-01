PBC | Als Pytha Jessurun (1960-2020) ergens binnenkwam, gebeurde er iets

Persbureau Curacao/Trouw | Noor Hellmann

Pytha Jessurun had haar zinnen gezet op een carrière als tropenarts, maar werd psychiater die met moeilijke casussen te maken kreeg. Ze hield van spanning en haalde hartstochtelijk alles uit het leven.

Ze is het populaire meisje op school naar wie iedereen kijkt: mooi, hip in haar Afghaanse jas, vroegrijp en met vriendjes die een paar jaar ouder zijn dan zij. Een soort Cleopatra met haar exotische uiterlijk en zwart gemaakte ogen. Pytha noemt ze zichzelf, naar Pythia, de Griekse waarzegster in Delphi, want ze houdt niet van haar eigen naam Anita.

Op haar dertiende ziet ze eruit als een achttienjarige. Ze lijkt dan ook het verkeerde lokaal binnengelopen wanneer ze, na het brugklasjaar op een scholengemeenschap in Utrecht, haar nieuwe gymnasiumboeken komt ophalen.

Liesbeth, een medeleerlinge die ook in het lokaal is, is vergeleken met Pytha nog een kind: dun, plat en braaf. Toch hebben ze bij de eerste blik een gevoel van herkenning.

Bron: Persbureau Curacao