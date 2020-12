PBC | 141 mensen getest met kerst, zes positief

Persbureau Curacao

Willemstad – Er is tijdens de kerst veel minder getest dan in een normale week. Reden is een beperkt aantal laboranten en minder mensen die kwamen testen.

In totaal werden er 141 testen uitgevoerd, waarvan zes een positieve uitslag hadden. Een testratio van gemiddeld 4,2 procent.

De verwachting is dat dit vandaag weer toe zal nemen, omdat meer mensen met klachten zich melden.

Twee patiënten op de Intensive Care zijn met kerst overleden. Daar liggen nog vijf patiënten. Zes patiënten liggen op de speciale Covid-afdeling.

Het aantal actieve cases is 1601.

Bron: Persbureau Curacao