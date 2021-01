PBC | Carmabi krijgt 7,5 miljoen voor koraalonderzoek op land

Persbureau Curacao

Carmabi heeft 7,5 miljoen gulden gekregen van Nederland om onderzoek te doen naar koraal rond de Caribische eilanden. De subsidie is onderdeel van het NWO programma Caribisch Onderzoek.

Hoewel bekend is dat milieuvervuiling in zee koralen direct bedreigd, is nog nooit onderzoek gedaan naar wat dan zo bedreigend is in die vervuiling.

Er is ook vervuiling dat koralen juist doet groeien.

