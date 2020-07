PB | Aruba en Nederland aan tafel over nieuwe voorwaarden

Documenten zachte lening 3e tranche zijn gepubliceerd

ORANJESTAD — Premier Evelyn Wever-Croes is zaterdag avond gearriveerd in Aruba, na een bezoek van 48 uur in Nederland.

“HEEL VERMOEID MAAR TEVREDEN”

Desgevraagd gaf zij aan tevreden te zijn over de vooralsnog geboekte resultaten van haar reis, omdat Aruba duidelijk heeft laten zien wel te hebben voldaan aan alle voorwaarden van de derde tranche. Met uitzondering van de twee nieuwe voorwaarden die pas eerder deze week bekend zijn geworden. Namens de regering van Aruba heeft de Premier in Nederland aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met de nieuwe voorwaarden om twee redenen.

Allereerst de procedure. In 4 dagen is het onmogelijk om political commitment te geven voor twee rijkswetten, en bovendien is de weg naar ‘consensus’ niet bewandeld. Het was meer ‘take it or leave it’, en dat is geen consensus. Voorts omdat de rijkswet Caribische Hervormings Entiteit (“CHE”) de autonomie van de landen in te vergaande mate aantast.

ARUBA VOLDOET AAN DE OVERIGE VOORWAARDEN

Het standpunt van Nederland is dat als de landen niet akkoord gaan met deze voorwaarden, er geen liquiditeitssteun volgt. De Premier van Aruba heeft hiertegen geprotesteerd. Het afwijzen van het verzoek van Aruba voor liquiditeitssteun is aldus de Premier een miskenning van de offers en het leed van de Arubaanse bevolking die aan alle voorwaarden heeft voldaan.

Het kan Aruba niet worden toegerekend dat de twee nieuwe voorwaarden, 218 paginas, pas 4 dagen eerder zijn toegestuurd. Aruba heeft in alle redelijkheid recht op het goed bestuderen van de documenten om tot een weloverwogen beslissing te komen, en voorts eventueel tot echte consensus te komen.

VERSCHIL TUSSEN ARUBA ENERZIJDS EN CURACAO EN SINT MAARTEN ANDERZIJDS

Dat Aruba wel voldoet aan alle overige voorwaarden is door Nederland erkend, en omdat Aruba wel voldoet aan alle overige voorwaarden – dit hebben overigens Staatssecretaris Raymond Knops en Premier Mark Rutte tijdens persconferenties publiekelijk erkend – is besloten dat met Aruba direct verder aan tafel wordt onderhandeld om tot consensus te komen.

Premier Wever-Croes gaf aan: “Wij zijn niet tegen toezicht, ook niet extra toezicht. Ik heb hier begrip voor omdat Nederland ons veel geld leent. Wij zijn niet tegen hervormingen, ons hervormingsplan gaat op bepaalde punten zelfs verder dan de voorstellen in het ‘landspakket’.

Wij zijn niet tegen maatregelen, het doet wel pijn, maar wij hebben daadkracht getoond en het volk heeft grote offers gebracht. Wij zijn tegen de vorm waarop deze rijkswetten ons worden opgelegd. Nu hebben we een opening. We zijn meteen begonnen met de onderhandelingen, en zullen binnen enkele dagen uitsluitsel hebben. Er zal rekening gehouden worden met onze inbreng.

Bovendien zijn de documenten inmiddels gepubliceerd en verzonden naar de Staten van Aruba en naar de Tweede Kamer. Er is dus een opening, een opening die er eerder deze week niet was. Ik ben tevreden over hetgeen tot nu toe is bereikt, al hebben we de eindstreep nog niet bereikt. Ik blijf optimistisch”.

COVID TEST

De Premier moest op basis van het geldend beleid bij haar aankomst een Covid-test afleggen bij het medisch team op de Reina Beatrix Luchthaven en moet nu max 24 uur in quarantaine om de uitslag af te wachten. Aanstaande maandag zal zij in de wekelijkse persconferentie verder hierop ingaan.

Bron: Persbericht Kabinet Wever Croes

Naschrift KKC

Samenvatting Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten + HERVORMINGEN TOEZICHT EN HANDHAVING FINANCIELE (TRUST en ONLINE GOK) SECTOR GEHIGHLIGHTED.

Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

Klik hier voor aanvullende documenten op de website van de Tweede Kamer

2020 07 xx – Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten coronaviruslening 3e tranche by Knipselkrant Curacao on Scribd