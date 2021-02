Telegraaf | Twee coronavarianten op Aruba ontdekt

Op Aruba zijn twee varianten van het coronavirus ontdekt. Het gaat om zeker tien gevallen van de Britse variant en drie gevallen van de zogeheten California West Coast-mutatie.

Dat komt naar voren uit analyses van het RIVM. Het betreft besmettingen die in januari zijn vastgesteld en alle betreffende personen zijn inmiddels virusvrij, zo laat de overheid weten.

Eind januari werd voor het eerst de Britse variant geregistreerd op het eiland. Daarop voerde onder meer Curaçao strengere maatregelen in voor vliegverkeer van en naar Aruba. Het aantal coronabesmettingen op Aruba is sindsdien afgenomen. Op dinsdag waren er 318 besmettingen geregistreerd. Op 25 januari, het moment waarop de Britse variant voor het eerst op het eiland werd geregistreerd, waren dat er 391.

De California West Coast-mutatie is een relatief nieuwe variant van het coronavirus, waarvan onlangs in de Amerikaanse staat Californië 1200 gevallen zijn ontdekt. Er is nog weinig bekend over de nieuwe variant. Amerikaanse media hebben het al over een heel besmettelijke mutant.

Bron: Telegraaf