Parool | Trump op ramkoers met eigen partij

Tom Kieft

De Republikeinse partijtop benadrukt dat president Donald Trump op zal stappen als hij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november verliest. De president zelf blijft hierover verwarring zaaien.

Mitch McConnell, de Republikeinse leider in de Amerikaanse Senaat, beloofde een ordelijke machtsoverdracht na de presidentsverkiezingen, nadat de Amerikaanse president de dag ervoor de suggestie wekte zich niet zonder meer bij de verkiezingsuitslag neer te zullen leggen.

‘De winnaar van de verkiezing op 3 november zal op 20 januari worden geïnaugureerd,’ twitterde McConnell. ‘Er zal een ordelijke transitie zijn, zoals elke vier jaar is gebeurd sinds 1792.’

Ook andere partijgenoten van Trump, onder wie diens loyale bondgenoot Lindsey Graham beloofden een vreedzame machtsoverdracht.

Uren daarna deed de Amerikaanse president er desalniettemin een schepje bovenop. In gesprek met journalisten bij het Witte Huis trok hij donderdag wederom het eerlijke verloop van de verkiezingen in twijfel. “Weg met die stembiljetten en we zullen een heel vredige overdracht hebben,” zei Trump, waaraan hij toevoegde: “Of eerlijk gezegd zal er geen overdracht zijn, maar een voortzetting.”

Trump zaait al maanden twijfel over het stemmen per post, dat de Democraten volgens hem oneigenlijk willen gebruiken om de verkiezingen naar hun hand te zetten.

Vanwege de coronapandemie zullen veel meer Amerikanen dan gewoonlijk poststemmen verkiezen boven het stemlokaal. Met name Democratische kiezers zouden geneigd zijn het stemhokje te mijden.

Bron: Parool