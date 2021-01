Parool | Zakenimperium Trump brokkelt af: ‘Niemand wil nog met hem geassocieerd worden’

Ton Voermans

Als de Amerikaanse president Donald Trump over een week weer ambteloos burger is, wacht hem een andere wereld. Na de bestorming van het Capitool keert nu ook de ene na de andere zakenpartner zich van hem af. Wat resteert zijn de schulden die hij moet betalen.

Het was bij de presidentsverkiezingen zijn stokpaardje: Ik ben de succesvolle zakenman die de winnende deals kan maken. Politicus Trump gaat de geschiedenis in als ‘de slechtste president ooit’ zoals zijn tegenstanders zeggen. Hij verlaat via een achterdeur het Witte Huis. En als hij weer bij de Trump Organization, een collectief van enkele honderden losstaande bedrijven – onder andere golfbanen, hotels, kantoren en appartementen – binnenloopt, ziet hij ook daar de puinhopen steeds groter worden. Of hij weer de leiding gaat nemen over zijn bedrijven, gedurende zijn presidentschap hadden zijn zoons Eric en Donald junior het voor het zeggen, is niet bekend.

New York

Bij ieder hotel, bij ieder kantoor en elke golfbaan liet Trump steevast in chocoladeletters Trump aanbrengen, maar dat is na de aanval op het Capitool en de democratie een brandmerk geworden; een synoniem voor het ondermijnen van het Amerikaanse politieke systeem. “Niemand wil nog in het openbaar met hem geassocieerd worden,” zegt Kathryn Wylde, de leidster van Partnership for New York City, een groep zakenmensen die leiding geeft aan banken en bedrijven uit de Fortune 500.

Een voor een haken de zakenrelaties af. Het stadsbestuur van New York bijvoorbeeld. De Trump Organization exploiteert voor de stad onder andere twee schaatsbanen in Central Park en een golfbaan in de Bronx. Het is een contract van 14 miljoen euro per jaar. Burgemeester Bill de Blasio zegt dat zijn stad geen zaken doet met mensen die zich bezighouden met criminele activiteiten. Het contract is opgezegd.

Cushman & Wakefield, een van de grootste vastgoedbedrijven in de Verenigde Staten, dat kantoorruimte in onder andere de Trump Tower in New York voor hem verhuurt, heeft gezegd dat Trump en zijn familie maar een andere makelaar moeten nemen.

Golfclubs

Trumps golfclubs, hij heeft er negentien, verliezen leden door het schandaal. Ook de hotels draaien slecht door de pandemie en nu nog slechter doordat mensen wegblijven bij alles waar de naam Trump op staat. Vier hotels moest Trump al sluiten omdat ze niet meer liepen. De Professional Golf Association (PGA) deelde maandag een klap uit aan Trump door aan te kondigen dat het prestigieuze PGA-toernooi geen gebruik meer zal maken van de golfclub van de president in New Jersey. Dat zal Trump – fervent golfer – persoonlijk krenken. Ook de Britse golfbond liet weten dat de British Open niet op een Trump-golfbaan zal worden gespeeld.

Webwinkel Trumpstore.com, het bedrijf dat de winkels met merchandise beheert, werd offline gehaald door Shopify, omdat de president in strijd met de huisregels aanzette tot geweld. Wie de site bezoekt wordt gevraagd om een e-mail te sturen als je een Make America Great Again-petje wilt kopen.

Zelfs de banken vinden dat er een luchtje aan de naam Trump zit. Signature Bank schrapt twee persoonlijke bankrekeningen van de president waar hij 4,3 miljoen euro had gestald. “We hebben gezien hoe de president van de Verenigde Staten de relschoppers aanmoedigde en vervolgens dat hij weigerde om de Nationale Garde in te zetten om het congres te beschermen,” aldus de bank in een verklaring. Deutsche Bank wil eveneens van de Trumps af. Het gros van de 400 miljoen dollar schuld heeft Trump bij Deutsche Bank. Die leningen lopen de komende jaren af en de Duitsers willen niet herfinancieren. Volgens Amerikaanse experts gaat Trump het heel moeilijk krijgen om nieuwe geldschieters te vinden; vastgoed verkopen om de leningen af te betalen lijkt de enige oplossing.

‘Slechts’ 400 miljoen dollar schuld

Zoon Eric Trump zegt dat de terugtrekkende banken geen probleem zijn. De Trump Organization zou volgens hem ‘slechts’ 400 miljoen dollar schuld hebben waar voor miljarden aan vastgoed tegenover staat. Bovendien heeft hij een enorme schare fans die ook wel helpt als het nodig is. “We hebben hier te maken met een man die door 100 miljoen Amerikaans burgers wordt gevolgd, waar hij ook gaat,” zei Eric Trump tegenover Amerikaanse media. “Hij heeft de grootste politieke beweging in de Amerikaanse geschiedenis gecreëerd en zijn mogelijkheden zijn eindeloos.”

Bron: Parool