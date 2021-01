ParadiseFM | Ziekenhuis Aruba raakt voller

Op Aruba was gisteren een daling te zien in het aantal actieve besmettingen, maar het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis neemt toe.

Zo liggen er nu 25 mensen in het Horacio Oduber Hospital die zijn besmet met het corona-virus, elf liggen er op de intensive care. Dat blijft uit cijfers die de Arubaanse overheid gisteren heeft bekend gemaakt. Er zijn donderdag 68 nieuwe gevallen van corona opgespoord, waarvan twee onder niet-ingezetenen.

Tevens bleken 110 personen virusvrij na quarantaine of isolatie. Daarmee is het aantal actieve besmettingen gedaald naar 581, waarvan 33 onder niet-ingezeten.

Aangezien er niemand aan corona is overleden staat de teller van het aantal overledenen sinds maart, op 52 personen. Directie Volksgezondheid meldt dat er 603 tests zijn uitgevoerd.

Bron: ParadiseFM