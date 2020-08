ParadiseFM | Zes tv’s gestolen op school

Bijna direct na het begin van het nieuwe schooljaar hebben onbekenden ingebroken bij Kolegio Iris Bruyning in de wijk Bonam.

Bij de inbraak in de school zijn alle nieuwe Smart Tv’s gestolen. De school had net zes nieuwe toestellen aangeschaft die gebruikt kunnen worden in de les.

De school was juist heel erg blij dat ze deze innovatie hebben kunnen doen, zo meldt de EXTRA. Nu zijn de tv’s gestolen, zonder dat de kinderen ze ooit hebben kunnen gebruiken.

Bron: ParadiseFM