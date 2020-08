ParadiseFM | Armand Griffith nog steeds spoorloos

Na drie dagen is de 72-jarige Armand Griffith nog steeds spoorloos. Dat heeft de politie gisteravond bekend gemaakt.

De man ging zaterdag wandelen in de mondi bij Willibrordus. Hij had zaterdagochtend rond 11.00 nog telefonisch contact met zijn vrouw. Daarna is niets meer van hem vernomen.

Er is de afgelopen dagen, ook door vrijwilligers, uitgebreid naar de man gezocht. Maar tot nu toe ontbreekt nog elk spoor. De politie roept mensen op te bellen met nummer 917 als ze tips hebben. Anoniem bellen kan op nummer 108.

Bron: ParadiseFM