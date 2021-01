ParadiseFM | Zaak tegen oud-minister Aruba wordt in september behandeld

Vier jaar na het begin van de zaak Ibis vond gisteren een regiezitting plaats op Aruba tegen de Arubaanse ex-minister Paul Croes.

De voormalig minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid werd twee jaar geleden in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaar. Ook mag hij negen jaar lang niet meedoen aan parlementaire verkiezingen, of werken in dienst van de overheid.

De rechter achtte het bewezen dat Croes tegen betaling tientallen vergunningen aan bedrijven verstrekte voor het in dienst nemen van buitenlandse arbeiders. Hij accepteerde behalve geld ook allerlei goederen en sterke drank voor zijn diensten. Gisteren werd besloten de zaak inhoudelijk te behandelen in september.

Naast Croes stonden in deze zaak nog meer dan twintig personen terecht; de meesten kregen een taakstraf opgelegd. Croes laat zich in het hoger beroep bijstaan door een nieuwe advocaat. In eerste aanleg werd hij bijgestaan door de Curaçaose advocaat Marije Vaders. Deze heeft plaats gemaakt voor de eveneens uit Curaçao afkomstige Eldon “Peppie” Sulvaran. Sulvaran wordt geassisteerd door de Arubaanse advocaat Demis Illes. De inzet van de verdediging is vrijspraak of in elk geval een veel lagere straf.

