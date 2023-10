Extra | Journaal 16 oktober 2023

Het recht op gelijke behandeling is een grondrecht dat niet kan worden beperkt. Dat stelt de Raad van Advies in reactie op een wetsvoorstel van Statenlid Rennox Calmes.

De Trabou pa Korsou parlementariër wilde de staatsregeling wijzigen. Daarmee wil hij voorkomen dat het homohuwelijk op Curacao wordt geintroduceerd. In het advies dat vorige week is gepubliceerd, kraakt het adviesorgaan het wetsvoorstel volledig af. Vorig jaar oordeelde het Hof dat homoparen ook bij Kranshi kunnen trouwen en dat er nu sprake is van discriminatie van homokoppels. De regering-Pisas is tegen deze uitspraak in cassatie gegaan. In november behandelt de Hoge Raad in Den Haag deze zaak. Calmes wilde vooruitlopend op deze uitspraak de Staatsregeling aanpassen, waardoor de regering een instrument in handen heeft om homokoppels te discrimineren.

