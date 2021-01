ParadiseFM | Weer verbinding tussen Colombia en Curaçao

De Colombiaanse luchtvaartmaatschappij Avianca is weer begonnen met vluchten op Curaçao. Dat heeft Curaçao Airport Partners bekend gemaakt.

Het gaat om de eerste vlucht sinds het sluiten van de grenzen vanwege de corona pandemie in maart vorig jaar. Avianca voerde vlucht uit van en naar Bogotá. In eerste instantie wordt er begonnen met tweewekelijkse vluchten door Avianca. Ook start de Colombiaanse luchtvaartmaatschappij Wingo weer met vluchten tussen Curaçao en Colombia. De eerste vlucht vanuit Bogotá staat gepland op 3 februari.

De verwachting is volgens de Amigoe dat er binnenkort ook vanuit Medellin en Cartagena op Curaçao gaat worden gevlogen. Naast Nederland en Amerika is Colombia een belangrijke markt voor Curaçao. Voor de coronacrisis landden ongeveer 25.000 Colombianen per jaar op Hato.

Bron: ParadiseFM